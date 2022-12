Russisch besetzte Gebiete in der Ukraine Krieg ist nicht nur das, was die Deutschen dafür halten

Ein Gastbeitrag von Tatjana Tönsmeyer

Die Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine und mögliche Verhandlungen mit Russland krankt an einer schiefen Sicht auf die Geschichte: Die Deutschen haben vergessen, was Besatzung bedeutet. Die Ukrainer nicht.