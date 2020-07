Opfer der stalinistischen Gewaltherrschaft Wie der Mathematiker Helmut Sonnenschein verschwand

Jahrzehntelang suchte ihn seine Familie. Nun erinnert die Initiative "Letzte Adresse" an den ermordeten Helmut Sonnenschein. Doch das Gedenken an Stalins Willkür-Opfer stößt in Deutschland mitunter auf Ablehnung.