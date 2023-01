Die deutsche Öffentlichkeit – so scheint es mir – ist sich durchaus bewusst, was den Juden angetan wurde. Dennoch scheint kaum durchgedrungen zu sein, was die Nazis in Polen insgesamt angerichtet haben. Denn 1939 ging das Morden und Plündern erst richtig los. Der deutsche Überfall auf unser Land und die sechs Jahre währende Besatzung haben eine Wunde gerissen, die bis heute nicht verheilt ist. Wir wenden uns an die Vereinten Nationen, unsere Partner in Europa und natürlich an die Deutschen, um sie für dieses Thema zu sensibilisieren.

Eine ganze Generation polnischer Künstler, Schriftsteller und Kulturschaffender wurde Opfer der totalitären Kriegsmaschinerie. Das gewaltige kulturelle Schaffen Polens ging unwiederbringlich verloren. Es verschwand zusammen mit Tausenden von geraubten Kunstwerken, mit Dutzenden dem Erdboden gleichgemachten Denkmälern, mit gestohlenen Gemälden, zertrümmerten Skulpturen, in verbrannten Bibliotheken und Archiven, in geplünderten Museen, in den Ruinen der polnischen Städte und Gemeinden.