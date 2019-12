Weihnachten auf See Gemeinsam einsam

Zum Autor Markus Colic/ Ankerherz Stefan Kruecken (Jahrgang 1975) gründete mit seiner Frau Julia den Ankerherz-Verlag. Zuvor arbeitete er unter anderem als Polizeireporter für die "Chicago Tribune" und schrieb für Magazine wie "Stern", "Max" und "GQ".

Charly Behrensen war ein Fischer, der aussah, wie man sich einen Fischer in einem Film voller Klischees vorstellt. Käpt'n-Iglo-mäßiger Bart, breites Grinsen, fulminanter Händedruck. Charly erzählte gern Seemannsgarn, zum Beispiel die Geschichte vom wütenden Eisbären, dem er angeblich nur dank einer angeschnittenen Zwiebel entkam: Dem Raubtier froren bei der Verfolgung die Augen zu.

Thomas Duffé/ Ankerherz Charly Behrensen

Bei einem Thema aber wurde Charly, der brummige Trawlerkapitän aus Cuxhaven, ziemlich leise. Die Aussicht, an Weihnachten weit draußen auf See zu sein oder irgendwo in einem fremden Hafen zu liegen, behagt selbst dem härtesten Seemann nicht.

Wir haben uns oft getroffen, Charly berichtete aus seinem Leben. Mit mehr als 120 weit gereisten und erfahrenen Kapitänen habe ich im Laufe der Jahre gesprochen. Sie erzählten von Stürmen, Piraten und Monsterwellen, von gefährlicher Fracht und manchmal auch von Ausflügen in Rotlichtviertel. Einsamkeit an Bord war ebenfalls oft ein Thema. Charly starb vor einigen Jahren, aber an die Abende mit ihm erinnere ich mich besonders gern.

22 Mal Weihnachten auf See

"Mein erstes Weihnachten auf See, das war 1955. Ich saß an Deck des Trawlers 'Bayern' und knüpfte am 24. Dezember mit kalten Fingern bis Mitternacht Netze", erzählte er. Wochenlang dauerte die Fangreise auf den Hering im Ärmelkanal schon. An Heiligabend lag das kleine Schiff vor der Steilküste von Dover. In der Ferne sah der junge Fischer die Lichter der Hafenstadt. Er dachte an zu Hause, an die Mutter, den Tannenbaum und das Suppenhuhn - das gehörte zu seiner Familientradition in Cuxhaven.

22 Heilige Abende verbrachte Kapitän Charly auf See. Stille Nacht? Meist wurde geschuftet, was den Fischern aber gefiel, weil ihnen keine Zeit für trübe Gedanken blieb. "Vielleicht zwei Stunden hatten wir, in denen wir aßen und uns Weihnachtsgrüße vorlasen", sagte Charly. "Dann ging es wieder raus an die Netze."

Die deutschen Hochseetrawler steuerten damals Grönland an, Island und die Küsten Norwegens. Manchmal war es so kalt, dass die Nasen der Fischer zu bluten begannen. Gefrierende Gischt, "schwarzer Frost" genannt, türmte sich auf den Decks meterhoch und musste mühsam mit Hämmern abgeschlagen werden. Das tonnenschwere Eis bedeutete eine Gefahr für die Stabilität der Trawler, die zu kentern drohten, und musste so rasch wie möglich beseitigt werden.

Sturm? Gut fürs Fest

"Die ruhigsten Feste erlebten wir, wenn ein Orkan wütete", meinte Charly. "Dann konnten wir nicht fischen."

Für die Seeleute auf den Ozeanen gehört Melancholie zum Fest wie der Baum für Landbewohner. An Bord der meisten Schiffe läuft der Koch zur Hochform auf und bereitet ein Festessen zu. Selbst geizige Reedereien geben sich an diesem Abend spendabel. In den schwimmenden Männer-WGs aber ist man gemeinsam einsam.

Heute mag es WhatsApp und die Sozialen Netzwerke geben, doch praktisch ist das Bord-Internet auf den meisten Schiffen nur für Offiziere erschwinglich. Einfache Matrosen und Maschinisten können oft nur über das kostenlose WLAN einer Seemannsmission Kontakt mit den Familien daheim aufnehmen.

Früher übernahm diese Funktion "Norddeich Radio", die Seefunkstelle ließ es auf den Wellen rauschen und knistern. "Alle deutschen Seeleute warteten auf die Sendung 'Gruß an Bord' des NDR", sagt Kapitän Jürgen Schwandt, 83, Seemann aus Hamburg, dessen Biografie "Sturmwarnung" es in die SPIEGEL-Bestsellerliste schaffte. Die ganze Crew versammelte sich in der Bude des Funkers, um die vorgelesenen Grüße aus der Heimat zu hören.

Isolation und Depression

"Oft war es nur ein Krächzen auf Mittelwelle", so Schwandt. "Wir hörten wenig und glaubten doch, jedes Wort zu verstehen." Die Sendung, erstmals Heiligabend 1953 ausgestrahlt, ist bis heute eine Institution.

Einsamkeit gehörte schon immer zum Alltag von Seeleuten, Fischern und allen, die auf den Meeren arbeiten. Das Gefühl der Isolation setzt den Crews zu, wie eine aktuelle Studie der Universität Yale und der Stiftung "Seafarers' Trust" zeigt. Demnach leidet knapp ein Viertel der Seeleute an depressiven Verstimmungen. Jeder fünfte gab bei der anonymen Umfrage auf den Schiffen sogar an, an Selbstmord gedacht zu haben. Feiertage fernab der Familien werden die Stimmung kaum aufhellen.

Ankerherz Schwandt (vorn links) in einem Seemannsklub

Zur modernen Seefahrt gehören kurze, optimierte Liegezeiten. Jede Stunde, die ein riesiges Schiff an einem Kai festliegt, kostet Zehntausende Dollar Liegegebühren. Selbst die größten Frachter bleiben deshalb nur kurz, was es den Crews oft unmöglich macht, die Hafenstädte zu erkunden.

Das Klischee des Seemanns, der in jedem Hafen eine Braut hat, ist längst Geschichte. In Hamburg hat die Seemannsmission Altona, zentral gelegen neben der urigen "Haifisch-Bar" am Fischmarkt, einen Großteil ihrer Arbeit in die Containerterminals weit draußen verlegt. Logistisch ergibt es anders keinen Sinn, denn nur wenige Seeleute schaffen es noch bis ins Herz der Stadt. Die meisten werden Weihnachten näher an den Containerschiffen im Seemannsklub "Duckdalben" begehen - sofern ihre Zeit reicht.

Wo das Rotlicht schimmert

Eine Episode, wie sie Kapitän Schwandt erzählte, erscheint heute schon nahezu unmöglich. Er war in den Sechzigerjahren in der Karibik unterwegs und legte am 24. Dezember in Puerto Cortés an der Küste von Honduras an, ein Hafen, von dem es nicht mal eine Postkarte gab. Mit anderen Matrosen suchte Schwandt den Kirchturm. Aber nicht, um besinnliche Stunden zu verbringen: Nach Erfahrung der Seeleute befanden sich rund um die Gotteshäuser meist die ältesten Viertel, in denen das Rotlicht schimmerte.

In den Straßen und Gassen feierten die Bewohner einen Jahrmarkt mit Musik - bis gegen 22 Uhr alle wie auf ein geheimes Zeichen in ihren Häusern verschwanden. Die Matrosen waren erst irritiert. Dann entdeckten sie in den nun verwaisten Straßen das einzige Freudenhaus, das geöffnet hatte. Im Puff herrschte trübe Stimmung: Weihnachts-Blues.

"Sekt und Wein besserten die Lage aber rasch", berichtete Kapitän Schwandt. "Es wurde jedenfalls die intimste Weihnachtsfeier, an die ich mich erinnern kann."

Ein Fest der käuflichen Liebe.