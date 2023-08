Weimarer Republik Wie sich deutsche Forscher heimlich auf einen Gaskrieg vorbereiteten

Ein US-Historiker hat rekonstruiert, wie deutsche Chemiker in der Weimarer Republik heimlich an Vernichtungswaffen für einen Gaskrieg forschten. Sie schufen so die Grundlage für den Einsatz von Zyklon B in Konzentrationslagern.