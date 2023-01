SPIEGEL: Welche Rolle spielt die Erforschung kolonialer Objekte in Deutschland?

Pannhorst: Das Thema hat in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen, Universitäten in Würzburg, Berlin und Bonn bieten mittlerweile Lehrveranstaltungen oder sogar Masterstudiengänge für Provenienzforschung an. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg fördert seit 2019 Forschung zu Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Und seit 2020 gibt es in Berlin die »Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten« . Allerdings richten sich diese Institutionen an Museen beziehungsweise Herkunftsländer, nicht an Privatpersonen.