Vor der Flucht: Die jüdische Familie Barasch ließ sich 1936 im großen Garten ihrer Villa in Berlin-Grunewald fotografieren. Neben Werner Barasch (links) sind seine Mutter Irene, sein Vater Artur und seine Schwester Else zu sehen. Im Gedenken an die Familie wird die Wissmannstraße, wo die Villa noch heute steht, bald in Baraschstraße umbenannt.

Foto: Barbara Gstaltmayr / Privatbesitz Lili Laksberger & Antoinette Ross