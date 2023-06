Der Pfad, auf dem Giulio Giordano in die Berge floh, liegt Anfang März unter kniehohem Schnee begraben. Links ein Friedhof, rechts die Kirche und ein paar uralte Bauernhäuser.

Eine Küsterin schleppt Brennholz in ihre Wohnung. Ansonsten ist es still in Pra del Torno, auf mehr als 1000 Meter Höhe im Piemont gelegen. Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. Als hätte die Welt das winzige Dorf vergessen.