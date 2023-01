Wie die Nazis queere Menschen verfolgten »Frau T. scheint keine normale Veranlagung zu haben«

Die Würzburgerin Ilse Totzke wurde für ihre Sexualität denunziert. Das NS-Regime terrorisierte und ermordete queere Menschen. Am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erinnert der Bundestag erstmals an sie.