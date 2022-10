»FD65« – erste Spezialeinheit gegen Organisierte Kriminalität Wie Hamburger Ermittler vom FBI lernten

In den Achtzigerjahren erprobte die Polizei auf dem Kiez in St. Pauli neue Methoden: Eine Dienststelle für organisiertes Verbrechen legte sich mit Zuhältern, Auftragsmördern und Hells Angels rund um die Reeperbahn an. Und setzte Maßstäbe.

Von Leon Scherfig