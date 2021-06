SPIEGEL Daily Podcast »Schreiben Sie uns!« Wie eine BBC-Sendung die Stasi provozierte

»Briefe ohne Unterschrift« hieß eine BBC-Sendung, in der anonyme Briefe von DDR-Bürgerinnen und -Bürgern vorgelesen wurden. Karl-Heinz Borchardt schreibt als Schüler dreimal an die BBC. Kurz darauf holt ihn die Stasi ab. Hören Sie seine Geschichte in der neuen Podcast-Episode.