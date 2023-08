Zweiter Weltkrieg in der Familiengeschichte Mein Großonkel und der Krieg in Tunesien

Während des Zweiten Weltkriegs kämpften 170.000 deutsche Soldaten des »Afrikakorps« in Tunesien. Einer von ihnen: der Großonkel unserer Autorin. In Briefen an seine Familie erzählte er von dem, was er erlebte.