»Es gibt nahezu nichts, was Angehörige so hilflos machen kann und so verzweifeln lässt, wie an der Seite von jemandem zu sein, der eine Abhängigkeit hat«, sagt Cerutti. »Charakteristisch für jede Art von Abhängigkeit und Sucht ist nun mal, dass alles andere in den Hintergrund tritt, einschließlich der Liebesbeziehung, einschließlich meiner Familie, meiner Kinder.«

Was kann Angehörigen und Betroffenen also konkret helfen? Wie rutschen wir nicht in eine Sucht ab, wenn wir unser Verhalten als riskant betrachten? Und wer ist besonders gefährdet?

Darüber spricht Franca Cerutti im SPIEGEL-Podcast »Smarter leben«.