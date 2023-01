Die Analyse der Blutproben ergab zudem, dass die Werte von Stoffen, die mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht werden, bei den Mönchen deutlich niedriger waren als bei ihren weltlichen Nachbarn. Die Forscher weisen selbst darauf hin, dass es sich bei der Studie um eine Beobachtungsstudie mit einer geringen Anzahl von Teilnehmenden handelte, die alle männlich waren und in großer Höhe lebten. Die Ergebnisse können also lediglich als Hinweise verstanden werden und nicht als Beweise. Weiterhin dürften wohl die wenigsten Menschen täglich zwei Stunden in ihrem Alltag für eine Tiefenmeditation Zeit haben.