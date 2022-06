Schnell und hart reagieren – das will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angesichts des aktuellen Affenpockenausbruchs. Weltweit sind laut der Weltgesundheitsorganisation mehr als 550 Fälle in 30 bislang kaum betroffenen Ländern nachgewiesen worden. Auch in Deutschland steigt die Zahl der Infizierten, am Mittwoch waren 44 Fälle registriert.