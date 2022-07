Er nannte am Samstag die Zahl von mehr als 16.000 bestätigten Fällen in mehr als 60 Ländern, von denen viele vorher praktisch keine Affenpocken-Fälle kannten. Insgesamt starben fünf Menschen. In sechs afrikanischen Ländern, in denen das Virus schon früher auch Menschen infiziert hat, waren es über 240 Fälle.

In Deutschland meldete das Robert Koch-Institut am Freitag knapp 2300 Fälle. Die US-Behörde CDC hat eine dynamische Weltkarte der Affenpocken-Verbreitung erstellt. Mit Stand Sonntagvormittag verzeichnen laut der CDC nur die USA (2890) und Spanien (3125) mehr Fälle als Deutschland. Großbritannien (2208) und Frankreich (1567) sind ebenfalls weltweit mit am stärksten betroffen.

Welche Symptome können auftreten?

Die Symptome ähneln denen der Pocken. Dazu zählen Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, Schüttelfrost sowie geschwollene Lymphknoten. Es entwickeln sich teilweise sehr schmerzhafte Hautveränderungen in Form von Flecken und Pusteln, die mit der Zeit verkrusten und abfallen.

Der Ausschlag tritt vor allem an Gesicht, Handflächen und Fußsohlen auf. Es sind jedoch auch Haut- und Schleimhautveränderungen an Mund, Genitalien und Augen möglich. Die Hautveränderungen halten in der Regel zwischen zwei und vier Wochen an und heilen ohne Behandlung von selbst ab.

Wie wird die Krankheit genau übertragen?