SPIEGEL: Wie stark werden sich die Affenpocken in Zukunft auch in anderen Bevölkerungsgruppen als der derzeitigen Betroffenengruppe ausbreiten?

Hoffmann: Das ist schwer zu sagen. Ich gehe davon aus, dass in Zukunft durchaus auch andere Bevölkerungsgruppen betroffen sein werden. Aber wenn das Virus in eine Population kommt, in der es nicht so viele enge Kontakte gibt, dann werden sich die Infektionsketten vermutlich relativ schnell totlaufen. Das Affenpockenvirus hat nur zwei, drei, vielleicht vier Wochen Zeit, um sich zu verbreiten. Wenn ein Hetero-Pärchen einmal in den Swingerclub geht und sich dort infiziert, dann ist dieses Pärchen für das Virus wahrscheinlich eine Sackgasse, wenn sie nicht am nächsten Wochenende gleich wieder irgendwo unterwegs sind.

SPIEGEL: Viele ältere Menschen gehen davon aus, dass die Pockenimpfung, die sie als Kleinkind noch bekommen haben, sie auch vor den Affenpocken schützt. Können Sie das bestätigen?

Hoffmann: Nein. Wir haben in unserer Praxis inzwischen mehrere ältere Männer, die trotzdem an Affenpocken erkrankt sind. Bei einem hat sich die Infektion inzwischen deutlich verschlimmert. Das zeigt, dass die Pockenimpfung, die ja in der Regel mehr als 50 Jahre her ist, keinen Schutz bietet, auf den man sich wirklich verlassen kann.