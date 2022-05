Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Mehrere Gesundheitsorganisationen wie die Aids-Hilfe warnen deswegen schon davor, Panik und unangemessene Ängste entstehen zu lassen. Teile der aktuellen Berichterstattung und Schuldzuweisungen aus Teilen der Mehrheitsgesellschaft erinnern stark an die Diskussionen während der Aids-Epidemie in den Achtziger- und Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts.

Insgesamt wurden in sehr wenigen Tagen Berichterstattung also zwei imaginierte Wahrheiten etabliert:

Damals wurde HIV/Aids als Problem schwuler Männer abgetan. Sie wurden deswegen massiv stigmatisiert und mussten selbst überall auf der Welt dafür kämpfen, dass Forschung und Präventionsmaßnahmen gegen HIV/Aids gestärkt wurden. Diese schwulenfeindliche Stigmatisierung hat sich bis heute in das kollektive Gedächtnis vieler queerer Communities eingebrannt.

Was es jetzt braucht

Hier liegt auch im Jahr 2022 eine Gefahr: Die aktuelle Darstellung, dass die erneute Ausbreitung der sogenannten »Affenpocken« lediglich ein Problem von sexuellen Minderheiten sei, könnte wieder dafür sorgen, dass nötige Maßnahmen zur Prävention und zum Schutz der Gesamtbevölkerung ausbleiben.

Die Stigmatisierung von queeren Communities im Kontext von Epidemien ist generell gefährlich – vor allem für die Gesundheit der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft. Am Beispiel HIV wird das deutlich: So waren in England zuletzt erstmals mehr heterosexuelle Menschen vom HI-Virus betroffen als schwule oder bisexuelle Menschen. Hinzukommt, dass die heterosexuellen Menschen häufiger erst in einem späten Stadium diagnostiziert werden.

Das hat in erster Linie etwas damit zu tun, dass die Infektionszahlen unter schwulen und queeren Männern dank queerem Aktivismus, medizinischer Forschung und einer fortschrittlichen Gesundheitsversorgung stark zurückgegangen sind. Während sich auf der anderen Seite eine große Bevölkerungsgruppe in Sicherheit wähnt und nicht die gesundheitliche Sensibilisierung mitbringt, wie sie in queeren Communities herrscht.

Um die aktuelle Ausbreitung der Nagetierpocken, aber auch anderer Infektionskrankheiten einzudämmen, braucht es also eine ganzheitliche, stigmatisierungsfreie und wissenschaftsbasierte Betrachtung und Berichterstattung.