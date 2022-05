An der »Maspalomas Pride« nahmen vom 5. bis 15. Mai etwa 80.000 Menschen aus Spanien und vielen anderen Ländern teil, wie die Zeitung berichtete. Sie gilt demnach als wichtige Veranstaltung in der schwulen Community.

Zwar sind Intimkontakte ein möglicher Übertragungsweg für das Virus. Allerdings sagte ein Virologe in dem Artikel, die Krankheit werde häufiger auf anderem Wege übertragen. Laut RKI ist eine Ansteckung möglich auch durch den Kontakt mit Körperflüssigkeiten oder Hautkrusten Infizierter.

Den Patienten aus Italien gehe es verhältnismäßig gut, zitiert das Blatt einen Arzt aus Rom. Sie hätten geschwollene, schmerzende Lymphknoten und einige Hautpusteln.

In Spanien sind bisher 30 Affenpocken-Fälle nachgewiesen. Zudem gebe es weitere 23 Verdachtsfälle, berichteten Medien am Freitag. Zur Situation in Portugal schrieb die dortige Zeitung »Público«, dass inzwischen 23 Fälle bestätigt seien. Der erste in Deutschland erfasste Infizierte war von Portugal über Spanien nach Deutschland gereist – ob er sich in einem der beiden Länder ansteckte, war aber zunächst unklar.