WHO-Notfallausschuss berät

Derweil ist am Donnerstag zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen ein Expertenausschuss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf zusammengetroffen. Er soll prüfen, ob die Situation mit Nachweisen in vielen Ländern eine größere Bedrohung der öffentlichen Gesundheit darstellt und berät die WHO darin, ob sie eine »Notlage von internationaler Tragweite« ausrufen soll. In der Regel informiert die WHO nicht am gleichen Tag über die Ergebnisse der Beratungen.

Das Ausrufen einer Notlage ist die höchste Alarmstufe der WHO bei Gesundheitsbedrohungen. Unmittelbare Konsequenzen hat das nicht. Es soll Regierungen alarmieren, damit sie etwas tun, um ihre Bevölkerung zu schützen. Welche Maßnahmen ergriffen werden, entscheidet jedes Land für sich.