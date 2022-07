Affenpocken WHO will Dringlichkeitskomitee erneut zusammenrufen

Mehr als 6000 Affenpocken-Fälle in 58 Ländern wurden bisher bestätigt – angesichts dieser Ausbreitung ruft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erneut ihre Expertinnen und Experten zusammen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus kündigte an, das zuständige Dringlichkeitskomitee werde »in der Woche vom 18. Juli oder früher« tagen. Dieser Ausschuss ist dafür zuständig, über die Ausrufung eines weltweiten Gesundheitsnotstands zu entscheiden.