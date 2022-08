In Europa sind neben Deutschland mit dem Hotspot Berlin noch Spanien, Großbritannien und Frankreich mit am stärksten betroffen. Sechs Menschen sind in den vergangenen sieben Tagen an den Affenpocken verstorben, davon zwei in Spanien, einer in Peru, einer in Indien, einer in Ghana und einer in Brasilien. Bei fast allen Todesopfern wurden Vorerkrankungen oder eine Immunschwäche festgestellt.

Welche Symptome können auftreten?

Die Symptome ähneln denen der Pocken. Dazu zählen Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, Schüttelfrost sowie geschwollene Lymphknoten. Es entwickeln sich teilweise sehr schmerzhafte Hautveränderungen in Form von Flecken und Pusteln, die mit der Zeit verkrusten und abfallen.

Der Ausschlag tritt vor allem an Gesicht, Handflächen und Fußsohlen auf. Es sind jedoch auch Haut- und Schleimhautveränderungen an Mund, Genitalien und Augen möglich. Die Hautveränderungen halten in der Regel zwischen zwei und vier Wochen an und heilen ohne Behandlung von selbst ab.

Wie wird die Krankheit genau übertragen?