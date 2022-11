Foto: Jo Kirchherr / Westend61 / Getty Images

Psychosoziale Hilfe für junge Menschen »Kinder und Jugendliche dürfen nicht die meiste Last tragen«

Kaum Unterstützung und zu wenig Therapieplätze: Nicht erst Corona hat gezeigt, dass junge Menschen in Deutschland dramatisch unterversorgt sind, so der Deutsche Ethikrat. Vorsitzende Alena Buyx erklärt, was jetzt passieren muss.