US-Immunologe über Impfstoff Laut Anthony Fauci ist das Ende der Pandemie in Sicht

Der US-Immunologe Anthony Fauci appelliert an die Menschen, sich weiter an die Corona-Maßnahmen zu halten. In Anspielung auf den Impfstoff gegen Covid-19 sagte er, Hilfe sei zwar unterwegs, aber noch nicht da.