Dass wir altern, erkennen wir beim Blick in den Spiegel, vor allem an unserer Haut. Und oft passiert es früher, als wir damit gerechnet hätten.

Ein paar Fältchen um die Augen, tiefere Zornesfalten auf der Stirn, erweiterte Äderchen, Flecken und Verformungen, schlaffe Haut und baumelnde Partien. So was gehört zum Leben dazu, aber fühlt sich nicht an jedem Tag gleich gut an. Und deshalb sind Anti-Ageing-Produkte und -Behandlungen so beliebt.