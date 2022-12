»Qualitätsmonitor« der AOK Tausende Herzinfarkt-Operationen in nicht optimal geeigneten Kliniken

Keine eingespielten Teams, keine ausreichende Routine

In den 362 Krankenhäusern, die 2020 weniger als 25 Fälle behandelten, hatte den Angaben zufolge nur jedes fünfte ein solches Labor. Allein diese Kliniken behandelten aber mehr als 4000 Infarktpatienten. In den Kliniken mit 240 Fällen pro Jahr hatte hingegen jede Klinik ein Katheterlabor. Zudem sei bei Brustkrebs jede fünfte Behandlung in einer Klinik mit weniger als 25 Fällen pro Jahr erfolgt, heißt es in dem der Zeitung vorliegenden »Qualitätsmonitor«.