»Die Betroffenheit ist riesig«

»Da kann man sich schon vorstellen, dass das für die Gesundheit nicht so gut ist und auch das Leben in Gefahr ist.« Täglich seien viele Kinder, etwa mit einer Lungenentzündung, einer schweren Ohrenentzündung oder einer Streptokokken-Infektion auf Antibiotika angewiesen. »Die Betroffenheit ist riesig.«

In seiner Praxis in Berlin-Schöneberg bekämen bei etwa 100 bis 150 Patienten täglich rund 30 Kinder Antibiotika verordnet, so Maske. Was wird getan, wenn das passende Medikament aus ist? Nach Angaben von Maske gebe es Antibiotika der zweiten und dritten Wahl, die aber schlechter wirken und das Risiko für sich bildende Resistenzen erhöhen können.