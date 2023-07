Ein Ertrinkungsunfall bedeutet, dass durch das Ein- oder Untertauchen im Wasser die Atmungsfunktion beeinträchtigt wurde oder Wasser in die Lunge geraten ist. »Die meisten Kinder erholen sich nach einem kurzen Untertauchen schnell wieder«, sagt Terpe.

Dennoch sollte man nach einem solchen Vorfall achtsam sein, so Terpe. Denn in seltenen Fällen können auch Stunden bis Tage später noch Symptome auftreten.

Auf welche Anzeichen sollte man achten, nachdem ein Kind ins Wasser gefallen ist? Oder unfreiwillig mit dem Kopf untergetaucht?

Erscheint das Kind nach einem Badeunfall leblos, müssten Anwesende natürlich sofort mit Erster Hilfe beginnen und den Notruf wählen. Doch auch, wenn das Kind den Vorfall anscheinend unbeschadet überstanden habe, sollten Eltern aufmerksam bleiben, sagt Terpe.

Die wichtigsten Fragen bei der Beobachtung des Kindes:

Ist die Atmung beeinträchtigt? Strengt sich das Kind beim Luftholen an oder wirkt die Atmung anders als sonst?

Gibt es Anzeichen, dass die Sauerstoffversorgung nicht mehr korrekt funktioniert? Ist das Kind etwa blass oder sogar bläulich? Hat es Bewusstseinsveränderungen wie Verwirrtheit oder verhält es sich anders als sonst? »Bei größeren Kindern kann man das einfacher feststellen, durch Fragen wie ›Weißt du, wie du heißt und wo du bist?‹, bei jüngeren müssen Eltern einschätzen, ob das Kind verändert wirkt«, sagt Terpe.

Welche weiteren Symptome sind auffällig? »Ich würde bei allen Symptomen, die nach einem Aufenthalt im Wasser auftreten, hellhörig werden«, sagt Terpe. »Wenn beispielsweise in den Tagen nach einem Ausflug an den See Fieber auftritt. Das könnte auf eine Lungenentzündung hindeuten, ausgelöst durch Keime im Seewasser.«

Muss man nach jedem Sturz ins Wasser zum Arzt?

»Ja«, sagt Terpe. Ist ein Kind beinahe ertrunken, müsse es immer ärztlich vorgestellt werden – selbst, wenn es ganz normal wirke.

Und auch wenn ein Kind beim Baden keinen erkennbaren Unfall hatte: Tritt Stunden bis Tage nach dem Planschen Fieber auf oder wird das Kind lethargisch, sollte man ebenfalls sofort in die Praxis oder ins Krankenhaus.

Wie lange wird ein Kind nach einem solchen Unfall ärztlich beobachtet?

»Dazu gibt es verschiedene Ansichten«, sagt Terpe. Sei bei einem Kind zum Zeitpunkt der Aufnahme im Krankenhaus alles in Ordnung, wäre dennoch eine Beobachtung von acht Stunden gerechtfertigt, in denen die Sauerstoffsättigung und der Gesamtzustand kontrolliert würden. »Da Badeunfälle aber häufig nachmittags geschehen, würde ich eine Familie nicht am späten Abend nach Hause schicken, sondern das Kind lieber über Nacht im Krankenhaus behalten«, sagt Terpe.

Auch nach dieser Beobachtungszeit im Krankenhaus sollte man noch über Tage hinweg das Kind genau im Blick behalten. Eine Lungenentzündung oder die Wirkung von Chlorwasser in der Lunge können auch zwei bis drei Tage später für Probleme sorgen. »Ich würde nach so einem Ereignis mehrere Tage erhöhte Wachsamkeit walten lassen«, sagt Terpe.

Wie kann man Ertrinkungsunfällen vorbeugen?

»Das Wichtigste in Bezug auf die Vermeidung von Unfällen bei Kindern ist, dass Eltern vorausschauend sind«, sagt Medizinerin Märzheuser. »Mein Tipp ist immer: Versuchen Sie, den nächsten Entwicklungsschritt Ihres Kindes gedanklich vorwegzunehmen und dann das Umfeld auf mögliche Gefahren zu kontrollieren.«

Unfallprävention bedeute jedoch nicht, Kinder in Watte zu packen. »Kinder sollen sich bewegen und auch kalkulierbare Risiken eingehen, nur so lernen sie dazu und entwickeln Bewegungskompetenz. Auch das ist Teil von Unfallprävention«, sagt Märzheuser. »Kinder, die geübte Kletterer sind, kommen beispielsweise seltener in für sie überfordernde Situation als ungeübte.«

Für sie bedeute Unfallprävention daher lediglich, die wirklich dramatischen Gefahrenquellen zu erkennen und genau hier mögliche Unfälle zu verhindern. Auf der Website der Bundesarbeitsgemeinschaft »Mehr Sicherheit für Kinder« kann man sich für jedes Alter Tipps zur Vermeidung von Unfällen anzeigen lassen.

In Bezug auf Ertrinkungsunfälle bedeutet Unfallprävention für Märzheuser etwa, dass Eltern gefährliche Gewässer in der Umgebung kennen und Kinder nie aus dem Blick lassen, wenn sie sich in der Nähe davon aufhalten. Auch Schwimmhilfen geben ein trügerisches Gefühl von Sicherheit: »Nichtschwimmer sollten immer in Armreichweite beaufsichtigt werden, auch beim Tragen von Auftriebshilfen wie Westen und Schwimmflügeln«, heißt es in den Sicherheitsregeln der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) .

Wichtig sei zudem, dass Kinder möglichst früh schwimmen lernen, sagt die Medizinerin.