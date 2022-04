Für die im Fachblatt »NEJM« veröffentlichte Arbeit wurden Daten von gut 1,2 Millionen Menschen ab 60 Jahren ausgewertet. Das Forschungsteam verglich die Zahl der Coronainfektionen und schweren Covid-19-Erkrankungen von Menschen, die vor mindestens acht Tagen ihre vierte Impfung erhalten hatten, mit einer Gruppe, die nur dreifach geimpft blieb. Als weitere Kontrollgruppe betrachteten sie die Infektions- und Krankheitsfälle bei allen, die sich im Studienzeitraum ein viertes Mal impfen ließen, in den Tagen drei bis sieben nach der Impfung – also in dem Zeitraum, in dem die Schutzwirkung der vierten Dosis noch nicht eingetreten war.