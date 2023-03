Ein Nervengift als Beauty-Trend?

Mehrere Anbieter in der Türkei bewerben den Eingriff im Internet auf Deutsch, teils mit Vorher-Nachher-Fotos. Ergänzend wird manchmal zu bewusster Ernährung geraten. Als Nebenwirkungen werden etwa Übelkeit und Verdauungsstörungen angegeben. Was bei den Behandlungen in der Türkei schiefging, ist bislang unklar.

Menschen, die sich ab dem 22. Februar in Istanbul der Methode unterzogen haben und nun unter bestimmten Symptomen leiden, sollten sich laut RKI in medizinische Behandlung begeben. Typische Anzeichen seien Seh- und Sprachstörungen und Schwäche in Armen und Beinen.