Rainer Abel, der Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Querschnittsgelähmte am Klinikum Bayreuth, sieht die Studie als großen Fortschritt für diese Technologie. »Nach meiner Kenntnis haben die Autoren in mehreren Bereichen Fortschritte erzielt. Der Schlüsselaspekt ist meiner Auffassung nach, dass das Ganze in Echtzeit funktioniert«, so Abel. »Bisher mussten Probanden intensiv an irgendetwas denken, beispielsweise eine bestimmte Farbe, und sich darauf konzentrieren. Dieses Signal in Form eines herausragenden Gedankenereignisses hat der Computer erkannt und daraufhin ein Bewegungsprogramm gestartet.« Mit dem neuartigen BSI sei das anders, denn anstelle dieses Umweges werde direkt die Vorstellung der Bewegung am Motokortex erkannt und in Echtzeit weitergegeben. Die Signalverarbeitung sei offenbar ausreichend schnell, dass sie für die komplexen Bewegungen beim Laufen verwendet werden könne.