Audiostory Wenn Bilder von der Intensivstation aus dem Nebel auftauchen

Manchmal ist es so, als hörte Severine Joordens wieder, wie eine Stimme aus der Ferne fragt, ob sie wisse, wo sie sei. Sie will antworten, doch das geht nicht, weil ein Schlauch in ihrer Luftröhre steckt. Hören Sie die Geschichte (14:20 Minuten).