Eine Umfrage der Krankenkasse Pronova BKK hatte zuletzt aber auch gezeigt, dass die Mehrheit der Berufstätigen in Deutschland krank zur Arbeit geht. Sogar rund jeder zehnte Coronainfizierte erscheint demnach trotz positiven Tests im Büro oder im Betrieb.

Experten warnen vor Corona- und Grippewelle

Für den Herbst und Winter haben führende europäische Gesundheitsexperten bereits vor einer Doppelbelastung durch Corona- und Grippeinfektionen gewarnt . Auch wenn man sich nicht in der Situation wie vor einem Jahr befinde, sei klar, dass die Coronapandemie noch immer nicht vorbei sei, teilten EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides, WHO-Regionaldirektor Hans Kluge und die Direktorin der EU-Gesundheitsbehörde ECDC, Andrea Ammon, am Mittwoch mit. Leider sehe man Anzeichen dafür, dass eine neue Infektionswelle in Europa begonnen habe.