Überraschend, so Schreyögg, sei gewesen, dass es ebenfalls die Gruppe der Jüngeren sei, die noch immer die größten gesundheitlichen Auswirkungen spürten. »Eigentlich sind es ja die Älteren, die ein höheres Risiko für schwere Verläufe haben«, sagt Schreyögg. Eine Erklärung könnte die hohe Long-Covid-Rate unter Jüngeren sein: 55 Prozent der befragten 18- bis 24-Jährigen gaben an, nach ihrer Infektion mehr als vier Wochen unter mit Long Covid assoziierten Symptomen zu leiden – die Hälfte von ihnen litt nach eigenen Angaben zwischen vier und zwölf Wochen unter den Spätfolgen. Bei den Befragten über 65 Jahren klagten wiederum nur 20 Prozent über Langzeitsymptome nach der Infektion. Über alle Altersgruppen hinweg waren laut Befragung 30 Prozent von lang anhaltenden Symptomen betroffen.

4. Impfbereitschaft relativ konstant geblieben

In der Befragung wurde jedes Mal auch die Impfbereitschaft abgefragt. War diese Anfang 2020 in Deutschland mit rund 70 Prozent noch relativ hoch, sank sie in der zweiten Jahreshälfte auf rund 57 Prozent ab. Doch seit September 2021 hat sie sich wieder auf einem relativ hohen Niveau eingependelt. In der aktuellen Befragungsrunde lag die Impfbereitschaft hierzulande bei rund 81 Prozent. Im internationalen Bereich befindet sich Deutschland damit im unteren Mittelfeld. Nur Frankreich liegt mit 71 Prozent deutlich darunter – dort war die Impfbereitschaft jedoch von Anfang an am geringsten unter allen verglichenen Ländern.

Mit am höchsten lag die Bereitschaft, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, demnach in Portugal (85 Prozent) und dem Vereinigten Königreich (86 Prozent). »Das haben wir schon die ganze Pandemie über beobachten können: Die Länder, die von dem Virus am härtesten getroffen wurden, hatten stets eine hohe Impfbereitschaft«, sagt Schreyögg. Insgesamt seien in den acht befragten europäischen Staaten 86 Prozent vollständig geimpft, 68 Prozent hätten den Booster erhalten und 27 Prozent die vierte Impfung.