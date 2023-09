»Eine Erkrankung, die von vielen unterschätzt wird, ist die Grippe, also die Influenza«, sagte der Virologe. »Es hat sich eine Einstellung breitgemacht: Wenn es nicht Corona ist, dann ist alles in Ordnung.« Er rate aber allen, die zu einer Risikogruppe gehören oder mit vielen Menschen in Kontakt kommen, zu einer Grippeschutzimpfung.