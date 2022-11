Coronatests werden weiter finanziert

Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sollen sich derweil vorerst weiter wie bisher auf Corona testen lassen können. »Die Testverordnung wird fortgeführt«, hieß es aus dem Bundesgesundheitsministerium. Die Finanzierung sei bis Ende Februar gesichert. Dies schaffe die Voraussetzung für eine nahtlose Weiterversorgung. Die aktuelle Regelung der staatlichen Finanzierung der Tests endet am 25. November. Über eine Anschlussverordnung waren in den vergangenen Tagen Abstimmungen in der Regierung gelaufen.