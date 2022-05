Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

In Schleswig-Holstein gilt Maskenpflicht weiterhin in Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie im öffentlichen Nahverkehr. In Pflegeeinrichtungen muss außerdem getestet werden. In Berlin entfällt ab dem 8. Mai die Testpflicht in Kindertagesstätten. Im öffentlichen Nahverkehr und in Arztpraxen muss eine FFP2-Maske getragen werden. In Pflegeeinrichtungen müssen Besucher und Bewohner Masken tragen, wenn die Zimmer verlassen werden. In Gastronomie, Kultur und Sport gibt es keine Einschränkungen. Isolationszeit für Infizierte beträgt zehn Tage.

In Hessen gibt es keine Einschränkungen aus dem Basisschutz für Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheime. Die Isolationszeit für Erkrankte beträgt nur noch fünf Tage. Neu ist außerdem, dass ungeimpfte Haushaltsangehörige von positiv getesteten Personen nicht mehr in Quarantäne müssen. In Brandenburg gilt die Basismaßnahmenverordnung: Maskenpflicht in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und im öffentlichen Personennahverkehr sowie die Testpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. SchülerInnen und Kitakinder müssen sich nicht mehr testen.

Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es keine zusätzlichen Beschränkungen außer der Basismaßnahmenverordnung: Maskenpflicht in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und im öffentlichen Personennahverkehr sowie die Testpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens.

Thüringen hat ab Mai die Isolationspflicht für Infizierte auf fünf Tage gekürzt. Für den Besuch von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gilt nun eine 3G-Regelung. Geimpfte und genesene Personen müssen keinen negativen Testnachweis mehr erbringen. In Bremen kürzt man ab Mai die Isolationspflicht von sieben auf fünf Tage. Es braucht dazu einen negativen Test aus einem Testzentrum. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist eine FFP2-Maske für Besucher ab 14 Jahren Pflicht, bisher reichte ein medizinischer Mund-Nase-Schutz. Die Testpflicht an Schulen fällt weg, in Kindertagesstätten bleibt sie bestehen.