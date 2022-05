Es sei ein »sehr ernst gemeintes und verantwortungsvoll ausgesprochenes Angebot, die Fünf-bis Elfjährigen noch besser zu schützen«, sagt der Kinder- und Jugendarzt Martin Terhardt. »Bitte prüfen und bestenfalls auch annehmen«, so die Aufforderung des Mitglieds der Ständigen Impfkommission ( Stiko ) an die Eltern.

In ihrer inzwischen 20. Aktualisierung der Covid-19-Impfempfehlung rät das Gremium erstmals, alle Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Sars-CoV-2 zu impfen – am besten mit dem Präparat Comirnaty von Biontech, alternativ mit Spikevax von Moderna. Aktuell sind rund 22 Prozent der Kinder in dieser Altersgruppe einmalig oder doppelt geimpft.

Das Ziel der Empfehlung sei, jetzt bei allen Fünf-bis Elfjährigen eine gute Basisimmunität als Grundlage für weitere Infektionswellen zu schaffen, so Terhardt. Studien aus anderen Altersgruppen zeigten, dass die beste Immunität entstehe, wenn jemand zwei, drei Kontakte mit dem Antigen in Form von Impfungen und Infektionen hatte. Dieser Basisschutz sollte laut Stiko jetzt im Sommer aufgebaut werden.

Fünf- bis elfjährige Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen werden weiterhin die zwei Impfungen plus eine Booster-Impfung empfohlen.

Die Stiko geht davon aus, dass ein Großteil der Fünf- bis Elfjährigen bereits eine Coronainfektion hinter sich hat. Bei 48,8 Prozent der Kinder in dieser Altersgruppe sei im Verlauf der Pandemie eine solche Infektion per PCR bestätigt worden, schreibt das Gremium. Dazu komme eine Dunkelziffer, weshalb wohl schon 70 bis nahezu 100 Prozent der Kinder infiziert waren, sagte Terhardt in einem Pressetermin des »Science Media Center« zum Thema.

Am besten im Abstand von drei Monaten

Die einzelne Impfdosis kann also bei der Mehrheit der Kinder den bereits durch eine Infektion entstandenen Immunschutz verbessern und verbreitern, sodass sie bei einem erneuten Viruskontakt noch besser gewappnet sind und ihr Risiko sinkt, schwer zu erkranken. Ist der Zeitpunkt der überstandenen Coronainfektion bekannt, sollte am besten erst in einem Abstand von drei Monaten geimpft werden.