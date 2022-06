Elias dribbelt, hüpft, wirft den Ball Richtung Basketballkorb. Der Zehnjährige träumt von einer Profikarriere. Doch nach einigen Minuten ist der Junge außer Atem. Elias ist adipös, vor allem in den letzten beiden Jahren hat er stark zugenommen. In einer Kinderklinik im Allgäu soll er Gewicht verlieren. »Ich bin hier, weil ich immer mehr zunehme und auch wenn ich Sport mache, nicht genug abnehme.« Mindestens ein Kilo pro Woche will er schaffen.

Jedes sechste Kind hat während der Pandemie zugenommen, bei den Zehn- bis Zwölfjährigen war es sogar jedes dritte Kind. »Wenn die Seele leidet, dann wirkt sich das auf den ganzen Körper aus. Das ist ein Phänomen, das wir als Post-Lockdown bezeichnen«, sagt Maike Pellarin-Schlingensiepen, die Leiterin der Prinzregent Luitpold Rehaklinik in Scheidegg.

Wie sich die Pandemie auf das Ess- und Bewegungsverhalten und auch auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen ausgewirkt hat, und wie Elias sein Gewicht in den Griff bekommen will, hören Sie in dieser Podcast-Episode.

