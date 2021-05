Foto: Eduardo Munoz / REUTERS

Corona-Pandemie USA heben Maskenpflicht für Geimpfte auf – richtig oder riskant?

US-Präsident Biden spricht von einem »Meilenstein«: Wer in den USA vollständig geimpft ist, darf jetzt weitgehend auf Masken verzichten. Kommt der Schritt zur richtigen Zeit? Was Experten in Deutschland dazu sagen.