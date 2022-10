3. Szenario: Neue Virusvariante mit erhöhtem Krankheitsrisiko

Im dritten Szenario setzt sich ebenfalls eine neue Virusvariante durch, die den Immunschutz umgeht. In diesem Fall aber führt die mögliche neue Variante zu schwereren Krankheitsverläufen. Die Forscherinnen und Forscher vergleichen das mit der Delta-Variante aus der zweiten Jahreshälfte 2021. Sie schlussfolgern: »In diesem Fall könnten die bisher erreichten Spitzenwerte der Krankenhausbelastung in der Pandemie deutlich überschritten werden.« Laut der an den Modellen beteiligten Physikerin Priesemann sind in diesem Fall Schutzmaßnahmen nötig, falls eine Überlastung vermieden werden soll.