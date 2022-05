Per WhatsApp wurde in den vergangenen Wochen häufig ein Foto verschickt: das eines positiven Coronatests, dazu der Untertitel »Jetzt hat es mich auch erwischt« oder »Wow, da können ja wirklich zwei Streifen drauf sein«. Es folgten weitere zweistreifige Fotos mit »immer noch positiv« (Schlechte-Laune-Emoji) oder »zweiter Streifen nur noch ganz leicht!« (Jubel-Emoji).

So könnten etwa Gene eine Rolle spielen. »Es gibt Menschen, die aufgrund genetischer Merkmale zum Beispiel schlecht mit Malaria oder HIV infiziert werden können. In gewissen Abstufungen wird es das auch bei Sars-CoV-2 geben«, sagt Leif Erik Sander, der die Klinik für Infektiologie an der Berliner Charité leitet, der Deutschen Presse-Agentur zufolge. Komplett verstanden seien die genetischen Faktoren aber nicht.

Einige von ihnen könnten auch bereits infiziert gewesen sein, ohne es bemerkt zu haben. In einer Überblicksarbeit von Ende 2021 im »Jama Open Network« bilanzierten die Autoren, dass bei bestätigten Coronainfizierten rund 40 Prozent zum Testzeitpunkt keine Krankheitsanzeichen hatten. Besonders, wer sich selten testet, könnte also eine milde Infektion übersehen haben.

T-Zellen sind in der Lage, infizierte Zellen im Körper unschädlich zu machen und so zu verhindern, dass sich ein Virus weiter ausbreitet. Sie sorgen für ein immunologisches Gedächtnis. Auch Jahre nach einer Infektion oder Impfung können sie Krankheitserreger wiedererkennen und bekämpfen. Sie sind dabei weniger spezifisch als Antikörper, was in Bezug auf Corona von Vorteil ist. Wenn also bei Menschen, die in ihrem Leben bereits vorher mit Coronaviren infiziert waren, T-Zellen in ausreichender Menge und Qualität vorhanden sind, könnten diese auch vor symptomatischen Covidverläufen schützen.

Unterschätzt wird in diesem Zusammenhang daher auch der Impfschutz. Die vielen Infektionen trotz Impfungen zeigen zwar, dass eine Impfung nicht unbedingt vor einer Ansteckung schützt. Das liegt daran, dass der Spiegel der Antikörper im Blut, die in den Körper eindringende Coronaviren unschädlich machen können, in der Zeit nach der Impfung absinken. Jedoch erzeugt auch eine Impfung T-Zellen. Und diese schützen zwar nicht vor einer Infektion mit dem Virus, jedoch bieten sie einen guten Schutz vor schweren Erkrankungen.