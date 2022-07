Ob Lauterbach-Fan oder Arzthelfer – viele stehen nun vor der Frage, ob sie sich zum vierten Mal impfen lassen sollen.

Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen.

Die für Impfempfehlungen in Deutschland zuständige Stiko empfiehlt eine zweite Auffrischimpfung für gesundheitlich gefährdete und besonders exponierte Personengruppen, also auch Personal medizinischer Einrichtungen. Zur Begründung heißt es im Epidemiologischen Bulletin: »Personen mit erhöhtem arbeitsbedingtem Sars-CoV-2-Expositionsrisiko (berufliche Indikation) sollen prioritär geschützt werden« und: »Die Covid-19-Impfung dient auch dem Ziel, die Transmission von Sars-CoV-2 in der gesamten Bevölkerung zu reduzieren. Insbesondere in Umgebungen mit einem hohen Anteil vulnerabler Personen und/oder einem hohem Ausbruchspotenzial soll durch die Impfung die Virustransmission minimiert werden«.