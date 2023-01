Denn während der Coronajahre zirkulierten andere Atemwegserreger weniger stark. Hätten die Menschen tatsächlich in der Breite ein geschwächtes Immunsystem, so müssten jedoch auch andere Infektionen zunehmen – »etwa solche mit atypischen Erregern, die Menschen im Normalfall nicht krank machen«, sagte Falk im Interview mit »Zeit Online«. Für ein Gesamtbild ist es laut der Immunologin noch zu früh – deshalb solle nicht immer gleich alles übersetzt werden in Warnung oder Entwarnung. Die Gespräche unter Fachleuten dauerten an. Vieles sei demnach vorläufig und gehöre nicht in die Öffentlichkeit.