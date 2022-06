Wohl alle Menschen haben darauf gehofft, dass mit den warmen Monaten auch die Corona-Fallzahlen weiter zurückgehen und der Sommer entspannter wird als die kalten Pandemie-Monate. Doch nachdem die Infektionszahlen zeitweise zurückgegangen waren, scheint nun eingetreten zu sein, was Fachleute befürchteten : Die vom Robert Koch-Institut gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 472,4. Der Wert war damit fast doppelt so hoch wie vor einer Woche. Noch dominiert die Omikron-Variante BA.2, doch die Subvarianten BA.4 und BA.5 setzen sich immer weiter durch. Der Anteil von BA.5 etwa verdoppelte sich zuletzt von Woche zu Woche. Expertinnen und Experten gehen dabei davon aus, dass viele Coronafälle gar nicht erfasst werden, weil sich nicht alle Infizierten an offiziellen Teststationen testen lassen und damit auch nicht in die Statistik einfließen.