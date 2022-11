Wirklich gefährlich wären neue Virenstämme

Eine neue große Infektionswelle könne nur noch entstehen, wenn sich das Virus nicht weiter entlang der momentanen Mutationen entwickele, sondern sich in einer Weltregion mit wenig Immunität erneut ausbreiten und verändern könne. »Es bräuchte eine Art Revolution, durch erneute massive Verbreitung irgendwo auf der Welt, wo das jetzt noch möglich ist«, sagte Drosten. »So war es bei den vorherigen Varianten, die globale Wellen gestartet haben.«

Möglich sei dies beispielsweise in einigen Regionen Afrikas oder in China. Allerdings rechne er mit einer solchen Entwicklung – falls sie käme – nicht in der nahen Zukunft, sagte Drosten.