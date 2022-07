Also auf zum Testzentrum; für einen PCR braucht man zunächst ja einen offiziellen Container-Schnelltest. Blöd nur, wenn die Testperson in ihrer 120-minütigen Schulung nicht aufgepasst hat und das Sekret am Nasenkitzler nicht ausreicht, um das Virus nachzuweisen. »Dann haben Sie wohl nur eine Erkältung. Die gibt's auch noch!«, bekam eine Twitter-Nutzerin zu hören, nachdem ihr offizieller Test nach drei positiven Selbsttests negativ ausgefallen war, so schreibt sie es.

Dass man seine laufende Nase eigentlich gar nicht durch die Testluke stecken darf, ist eine andere Sache. Eine Kollegin von mir musste flunkern, dass sie keine Symptome hatte, um einen Test zu bekommen – die Alternative wäre gewesen, ihre Viren ans andere Ende Hamburgs zu schleppen, wo man den Abstrich auch mit Symptomen bekommt. Auch in Köln hat ein Freund vergeblich etliche Testzentren durchtelefoniert, die ihn mit Symptomen ablehnten. Am Ende musste auch er eiskalt lügen – mit Schweißperlen auf der Stirn.