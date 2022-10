Beide Impfstoffe hätten bereits bei Erwachsenen ihre Wirksamkeit gezeigt, teilt die EMA mit. Sie verhinderten einen schweren Krankheitsverlauf, Aufnahme in Krankenhäuser sowie Todesfälle nach einer Coronainfektion.

Lauterbach warnt vor Coronawinter

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte am vergangenen Freitag die neue Impfkampagne der Bundesregierung vorgestellt. Er appellierte an die Länder, jetzt Schutzmaßnahmen anzuwenden. »Es ist jetzt wirklich an der Zeit«, sagte Lauterbach. »Die Intensivstationen füllen sich zunehmend«, sagte er. »Es wird immer so weitergehen«, prophezeite er. »Die Richtung, in die wir unterwegs sind, ist keine gute.«