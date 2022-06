Ja, es klingt wie ein unseriöses Werbeangebot: Kaufen Sie diesen Saugschrubber, schon morgen steigt der Preis – wenn Sie sofort zuschlagen, erhalten Sie zwei für den Preis von einem! Bei der Coronainfektion könnte es übrigens genau so laufen. Denn welche Variante im Herbst oder Winter vorherrschen wird und ob eine durchgemachte Omikron-BA.5-Infektion einen nennenswert besseren Immunschutz gegen diese verspricht, weiß heute niemand. Auch nicht Klaus Stöhr.

Nun ging es der Politik in Deutschland in der gesamten Coronazeit nie darum, jede Infektion zu verhindern, sondern das Ziel war immer, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Inwieweit das geglückt ist, ist ein anderes Thema (nur ein Stichwort: Krebskranke ), aber in Bezug auf die aktuelle Sommerwelle lobt Stöhr die guten Vorzeichen einer zeitnahen Infektion. Laut »ntv« argumentiert er, dass es in den Kliniken keine Zunahme an behandelten Patienten gebe, die Situation sei so entspannt, wie man es nur habe hoffen können für den Sommer. »Wir haben ein stabiles Gesundheitssystem«, beruhigt Stöhr bei »Bild«. Zwischen den Zeilen heißt das: Falls Sie doch einen schweren Verlauf haben, keine Panik, es ist ein Intensivbett frei.