Spitzenvertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und des Deutschen Hausärzteverbands hatten die Entscheidung des Bundes zur Aufhebung der Maskenpflicht bereits am Freitag als naheliegenden Schritt bezeichnet. DKG-Chef Gaß Gerald Gaß appellierte jedoch an die Bürger, bei Krankheitssymptomen Maske zu tragen, am besten zu Hause zu bleiben.